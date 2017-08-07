МО: На Международных армейских играх азербайджанские военные превосходят представителей Армении

2017-08-07 12:29 | www.apa.az | 3

На «Международных армейских играх-2017» азербайджанские военные опережают представителей Армении по всем направлениям.

Об этом АПА сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Отмечается, что успешное выступление азербайджанских военных в рамках состязаний, проводимых в рамках «Международных армейских игр-2017», является результатом внимания и заботы, уделяемых Вооруженным силам руководством страны.

«Отрадно, что наши военные добились высоких показателей на различных состязаниях, в которых приняли участие представители 28 стран. Также вызывает гордость тот факт, что по итогам предварительного этапа соревнований азербайджанские военные значительно превзошли команду Армении по всем направлениям. Особо отметим, что наши танковые экипажи, артиллерийские расчеты и снайперы добились намного более высоких результатов, чем армянские военные. Это свидетельствует о боевой подготовке, профессионализме, знаниях и навыках азербайджанских военных»,-подчеркнули в ведомстве.