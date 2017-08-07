Завтра в Азербайджане температура воздуха достигнет 42 градусов

2017-08-07 12:47 | www.apa.az | 6

8 августа в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, будет дуть слабый восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-26°, днем 36-41°, в Баку ночью 24-26°, днем 38-40° тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью – 75-85%, днем 35-45%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 27-28°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 28-29°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 29-30° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 8-9 августа в Азербайджане продолжится аномальная жара, что плохо повлияет на состояние метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Подует слабый восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 35-40°, в некоторых местах 42°, в горах ночью 15-20°, днем 29-34° тепла.