В метро Торонто хозяйка искусала свою собаку – ВИДЕО

2017-08-07 10:52 | www.oxu.az | 3

В метро Торонто женщина кусала и била свою собаку, которая всё это время спокойно сидела у неё на коленях.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lenta.ru, спустя некоторое время хозяйку животного пытались остановить возмущённые подобным отношением пассажиры, однако это лишь разозлило её.

На видео, которое попало в Сеть, запечатлено, как собака пытается отойти от хозяйки, но та грубо притягивает животное обратно с помощью поводка. По словам очевидцев, к женщине также подошли три сотрудника метро, после чего она вышла из вагона.

И.Ф.