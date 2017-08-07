В Агдаше в результате аварии сгорели 2 автомобиля – ФОТО
2017-08-07 10:57 | www.oxu.az | 3
В Агдаше в результате столкновения двух автомобилей произошел пожар.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент зарегистрирован между селами Агзыбир и Пираза.
Так, старый грузовой автомобиль марки ГАЗ-53, управляемый жителем села Пираза Алы Мабуд оглу Аслановым, столкнулся с автомобилем марки ВАЗ 2107, управляемым жителем Габалинского района. В результате аварии оба автомобиля загорелись.
Находившихся в автомобиле лиц удалось вытащить из машины. Информация о наличии пострадавших уточняется.
В настоящее время пожар тушится.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, ведется расследование.