В Агдаше в результате аварии сгорели 2 автомобиля – ФОТО

2017-08-07 10:57 | www.oxu.az | 3

В Агдаше в результате столкновения двух автомобилей произошел пожар.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент зарегистрирован между селами Агзыбир и Пираза.

Так, старый грузовой автомобиль марки ГАЗ-53, управляемый жителем села Пираза Алы Мабуд оглу Аслановым, столкнулся с автомобилем марки ВАЗ 2107, управляемым жителем Габалинского района. В результате аварии оба автомобиля загорелись.

Находившихся в автомобиле лиц удалось вытащить из машины. Информация о наличии пострадавших уточняется.

В настоящее время пожар тушится.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, ведется расследование.

A.M.

