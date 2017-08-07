Ремонтируется еще один участок ж/д Баку-Беюк Кесик (ФОТО)

2017-08-07 12:15 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" приступило к очередному этапу работ в рамках капремонта железной дороги Баку-Беюк Кесик, сообщила Trend в понедельник глава пресс-службы ЗАО Севиндж Гадирова.

По ее словам, сегодня стартовал капремонт восьмикилометрового участка Малай-Евлах.

Капремонт осуществляет ООО "Специализированное железнодорожное предприятие № 11", входящее в состав ЗАО.

"Ремонтные работы продлятся неделю", - сказала Гадирова.

Реализация проекта по капитальному ремонту 600-километровой железной дороги Баку-Беюк Кесик была начата в октябре 2015 года. До сегодняшнего дня капитально отремонтирован 271 километр железной дороги.

Дополнительное соглашение к экспортному договору по реализации второго этапа проекта реконструкции железных дорог Азербайджана было подписано с чешской компанией MORAVIA STEEL. Контракт предусматривает материально-техническое снабжение и капитальный ремонт 600 километров железной дороги Баку-Беюк Кесик.

(Автор: Максим Цурков)