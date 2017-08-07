В Агсу волк покусал 70-летнего мужчину

2017-08-07 12:49 | www.apa.az | 4

Как сообщает местное бюро АПА, происшествие было зарегистрировано вчера в селе Падар. Во дворе собственного дома на жителя села Гурбанова Хасрата Фейзулла оглы (1948 г.р.) напал волк. Хасрат Гурбанов попытался прогнать волка, который напал на скот во дворе дома. Дикикй зверь покусал жителя села.

70-летний мужчина получил травмы лица, головы и рук. Он был доставлен в Центральную больницу Агсуинского района.

Прибывшие на место происшествия односельчане убили волка.

По факту ведется расследование.