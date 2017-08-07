Адвокат: «Дело Наиля Аллахвердиева рассмотрено в Хатаинском районном суде в его присутствии»

2017-08-07 13:02 | www.apa.az | 4

Хатаинский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении внука вице-премьера Али Гасанова.

Об этом АПА сообщил адвокат обвиняемого Севдияр Байрамов.

По его словам, в заседании суда под председательством судьи Ибрагима Ибрагимли принял участие и сам Н.Аллахвердиев.

Также С.Байрамов отметил, что его подзащитный сожалеет о случившемся. Кроме того, он сообщил, что решения о подаче аппеляционной жалобы пока не принято.

Напомним, Н.Аллахвердиев 3 августа 20017 года около 21.00 на автомобиле марки «Mercedes-Gelandawagen» совершил тяжелое ДТП на территории Наримановского района города Баку, в результате которого 2 человека погибли, еще двое получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В отношении водителя автомобиля «Mercedes-Gelandawagen» Наиля Эльман оглу Аллахвердиева (1994 гр.) возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса Азербайджана - 263.3 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть двух и более человек) и 264 (побег с места происшествия).