Чикаго подаст в суд на администрацию Трампа

2017-08-07 11:10 | www.oxu.az | 3

Власти Чикаго в понедельник подадут в суд на администрацию Трампа в связи с ее угрозами приостановить выплаты грантов на общественную безопасность так называемым «городам-убежищам», заявил в воскресенье мэр города Рэм Эмануэль.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на golos-ameriki.ru, иск станет свидетельством эскалации противостояния с федеральными властями по вопросам иммиграции.

Поводом для иска стали угрозы Минюста лишить финансирования города за отказ сотрудничать с иммиграционными властями.

Менее двух недель назад генеральный прокурор США Джефф Сешнс объявил, что министерство юстиции США лишит города некоторых грантов, если они не позволят иммиграционным властям посещать местные тюрьмы и уведомлять их об освобождении лиц, разыскиваемых за нарушения иммиграционного законодательства, за 48 часов.

И.Ф.