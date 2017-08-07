В Шамахы в доме произошел взрыв, женщина получила ожоги

2017-08-07 13:08 | www.apa.az | 4

В Шамахинском районе в доме произошел взрыв.

Как сообщает местное бюро АПА, происшествие было зарегистрировано в поселке Шахрияр.

Жительница села Аббасхани Хадиджа Али гызы (1970 г.р.) допустила неосторожность во время подключения нагревателя воды, изготовленного кустарным способом.

В результате этого произошел взрыв, во время которого женщина с ожогами второй и третьей степени была доставлена в Центральную больницу Шамахинского района. Врачи оказали ей необходимую помощь, однако в связи с тем, что 65% ее тела пострадало от огня, состояние женщины ухудшилось. Она была доставлена в Бакинский ожоговый центр №5.

По факту в Шамахинской РОП ведется расследование.