На стадионе «Зенита» во время матча со «Спартаком» опять протекла крыша – ВИДЕО

2017-08-07 11:22 | www.oxu.az | 3

На многострадальном стадионе «Зенит Арена» в Санкт-Петербурге, где в воскресенье вечером проходил матч чемпионата России по футболу между местным «Зенитом» и московским «Спартаком», после дождя в очередной раз прохудилась крыша.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на newsru.com, в этот раз инцидент не оставил без внимания главный тренер петербургской команды Роберто Манчини.

Крыша начала протекать еще перед началом матча. Так, болельщица Евгения Трусова опубликовала на своей странице в Twitter видеозапись момента, когда в одном из подтрибунных помещений с потолка льется настоящий водопад. По ее же словам, крыша подтекала и в чаше стадиона.

Отметим, что крыша стадиона протекала и во время прошлого матча «Зенита» на домашнем поле против казанского «Рубина». Примечательно, что перед той игрой на официальном сайте петербургского клуба было опубликовано сообщение о том, что матч состоится под закрытой крышей «для обеспечения максимального комфорта».

После встречи со «Спартаком» главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поблагодарил болельщиков за поддержку, которую они оказали, а затем добавил: «Очень надеюсь, что той ситуации с крышей, которая произошла сегодня, больше не повторится», - цитирует итальянца портал Чемпионат.ру.

И.Ф.