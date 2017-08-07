Намиг Гарачухурлу потребовал вернуть ему долг

2017-08-07 11:27 | www.oxu.az | 3

Мейханщик Намиг Гарачухурлу в интервью передаче «ATV maqazin onlarla» рассказал, почему не дает концерты.

Как передает Oxu.Az, Н.Гарачухурлу заявил, что в данный в момент в стране нет организаторов концертов:

«У нас имеется пробел в сфере организации. Организуют концерт, но не сдерживают свои обещания. По этой причине у меня появилось отвращение к концертам. Да пробудит Аллах совесть в Нахиде (Нахид Эмильоглу – ред.), пусть вернет мне долг за последний концерт», - заявил он.

Напомним, что руководитель Səs music organization, организатор концертов Нахид Эмильоглу (Шукюров) был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с оргпреступностью МВД Азербайджана (Бандотдел) за продажу фальшивых билетов на концерт турецкого певца Рафета Эль Романа.

А.С.

