Молодые пограничники принесли присягу

2017-08-07 11:31 | www.oxu.az | 3

В воинской части Государственной пограничной службы в Гёйтепе состоялась церемония присяги молодых солдат.

Как сообщили Oxu.Az в Госпогранслужбе, на церемонии, начавшейся с исполнения государственного гимна, молодые солдаты в торжественной обстановке принесли присягу, после чего им передали поздравления начальника Госпогранслужбы, генерал-полковника Эльчина Гулиева.

Мероприятие завершилось торжественным маршем молодых солдат перед трибуной.

A.M.

