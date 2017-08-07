Пользователи по всему миру жалуются на сбои в работе Facebook и Instagram

2017-08-07 12:48 | www.trend.az | 4

Ряд пользователей Facebook и Instagram столкнулись со сбоями в работе сервисов. Об этом пишет передает РИА Новости со ссылкой на сайт downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Согласно данным downdetector и сообщениям в Twitter, технические неполадки в соцсетях наблюдаются в Швеции, Дании, Эстонии, Польше и ряде других стран. В Facebook заверяют, что работают над устранением проблемы и обещают восстановить доступ к соцсети в ближайшее время.

Ранее, 3 августа, пользователи Северной Америки и Европы столкнулись со сбоем в работе сервиса Skype.