Андрей Малахов написал заявление об увольнении

2017-08-07 12:48 | www.trend.az | 4

Ведущий программы "Пусть говорят" на Первом канале Андрей Малахов написал заявление об увольнении. Об этом, как передает РИА Новости, агентству рассказал источник, знакомый с ситуацией.

"Малахов написал заявление, подписано оно или нет - пока неясно", - отметил собеседник агентства.

Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация, что Малахов расстается с Первым каналом и переходит на ВГТРК. В пресс-службах телеканалов не комментируют эту информацию.