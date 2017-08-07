Азербайджанские баскетболисты опозорились на чемпионате Европы

2017-08-07 11:37 | www.oxu.az | 3

Завершились соревнования в дивизионе B чемпионата Европы среди баскетболистов до 18 лет.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, сборная Азербайджана неудачно выступила на турнире.

Проиграв все 5 встреч на групповом этапе, наши баскетболисты в борьбе за 17-24 места одержали единственную победу над сборной Люксембурга 73:69 (11:26, 21:16, 15:11, 14:8, дополнительное время 12:8).

В борьбе за 21 место сборная Азербайджана уступила Албании и заняла 22 место среди 24 команд.

A.M.

