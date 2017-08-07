Арестован внук Али Гасанова – ОБНОВЛЕНО

2017-08-07 11:43 | www.oxu.az | 3

В минувший четверг, 3 августа, на проспекте Гейдара Алиева произошло ДТП, совершенное водителем автомобиля Mercedes Gelandewagen Наилем Аллахвердиевым.

Gelandewagen на большой скорости врезался сзади в автомобиль ВАЗ-2115, потерял управление и перелетел на второстепенную полосу проспекта. Там автомобиль сбил трех пешеходов, перевернулся и сгорел. В ДТП погибли два человека, в том числе и один из пешеходов. Этот автомобиль принадлежит внуку вице-премьера Азербайджана, председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанова Наилю Аллахвердиеву.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МВД и Генпрокуратуры, по факту возбуждено уголовное дело по статье 263.3 (нарушение правил дорожного движения, ставшее причиной смерти двух или более человек). Просмотр записей с камеры видеонаблюдения позволил полностью подтвердить, что за рулем автомобиля Mercedes Gelandawagen находился житель Баку Наиль Аллахвердиев, 1994 года рождения. Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

11:03

Арестован Наиль Аллахвердиев, который предположительно стал виновником ужасной аварии на проспекте Гейдара Алиева 3 августа.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, решением Наримановского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Следствие по делу продолжается.

Напомним, что 3 августа на проспекте Гейдара Алиева произошло ДТП, совершенное водителем автомобиля Mercedes Gelandewagen. Этот автомобиль на большой скорости врезался сзади в автомобиль ВАЗ-2115, потерял управление и перелетел на второстепенную полосу проспекта. Там автомобиль сбил трех пешеходов, перевернулся и сгорел. В ДТП погибли два человека, в том числе и один из пешеходов. Этот автомобиль принадлежит внуку вице-премьера Азербайджана, председателя комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанова Наилю Аллахвердиеву. Это ДТП вызвало широкий общественный резонанс.

Э.А.

