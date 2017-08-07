На "Международных армейских играх -2017" азербайджанские военнослужащие заметно превосходят представителей Армении - минобороны

2017-08-07 13:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На «Международных армейских играх-2017» азербайджанские военнослужащие заметно превосходят представителей Армении по всем направлениям, говорится в сообщении минобороны Азербайджана, распространенном в понедельник.

Сообщается, что успешное выступление азербайджанских военнослужащих на «Международных армейских играх-2017» является результатом внимания и заботы, проявляемой о Вооруженных силах на уровне руководства страны.

Отрадно, что среди представителей 28 стран азербайджанские военнослужащие добились высоких показателей. Еще одним моментом, вызывающим гордость, является то, что по итогам предварительного этапа соревнований азербайджанские военнослужащие значительно превзошли команду Армении по всем направлениям.

Особо отметим, что азербайджанские танковые экипажи, артиллерийские расчеты и снайперы продемонстрировали более высокие результаты, чем армянские военнослужащие. Это свидетельствует об уровне боевой подготовки, профессионализма, знаниях и навыках азербайджанских военнослужащих, говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова)