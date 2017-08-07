Азербайджан и Казахстан проводят совместные военно-морские учения

2017-08-07 14:01 | www.apa.az | 3

В Баку проходят совместные военно-морские учения ВС Азербайджана и Казахстана.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространило Министерство обороны Казахстана.

Сообщается, что учения осуществляются в соответствии с планом международного сотрудничества ВС РК.

В учениях принимают участие военнослужащие-водолазы.

Кроме того, военные двух стран ознакомились с учебно-материальной базой водолазного учебного центра, а также отработали совместные действия во время аварийных и поисково-спасательных работ.

Учения продлятся до 10 августа.