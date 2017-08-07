Азербайджан и Казахстан проводят совместные военно-морские учения
2017-08-07 14:01 | www.apa.az | 3
В Баку проходят совместные военно-морские учения ВС Азербайджана и Казахстана.
Как сообщает АПА, информацию об этом распространило Министерство обороны Казахстана.
Сообщается, что учения осуществляются в соответствии с планом международного сотрудничества ВС РК.
В учениях принимают участие военнослужащие-водолазы.
Кроме того, военные двух стран ознакомились с учебно-материальной базой водолазного учебного центра, а также отработали совместные действия во время аварийных и поисково-спасательных работ.
Учения продлятся до 10 августа.