Иранские депутаты постили селфи с Могерини – ФОТО

2017-08-07 11:50 | www.oxu.az | 3

Иранских парламентариев критикуют за «странное» поведение во время визита в страну главного дипломата Евросоюза Федерики Могерини, сообщает Oxu.Az со ссылкой на bbcnews.com.

Она прибыла в Иран на церемонию инаугурации президента Хасана Роухани, однако неожиданно сама оказалась в центре внимания в зале заседаний иранского парламента.

На журналистских снимках Могерини предстает в окружении множества мужчин-депутатов, которые сами с ней фотографируются.

Многие пользователи соцсетей обрушились на парламентариев с критикой, назвав их поведение унизительным.

Один из законодателей - Алиреза Салими - назвал поведение своих коллег «капитуляцией перед Западом» и сообщил, что соответствующий парламентский комитет, возможно, начнет расследование инцидента. Другие депутаты также заявили, что селфи с Могерини продемонстрировали неуважительное отношение к иранскому парламенту.

В отношении Тегерана Евросоюзом введен ряд санкций из-за ситуации с правами человека и ядерной программы.

Пока в иранском парламенте депутатов осуждают за подобострастие перед высокопоставленным западным политиком, пользователи соцсетей подошли к ситуации с юмором.

Автор одного из популярных твитов сравнил сцену в парламенте с кадром из фильма «Малена», где несколько мужчин одновременно бросаются к героине Моники Беллуччи, чтобы зажечь ее сигарету.

В другом твите отражена та же аналогия - только с Белоснежкой и семью гномами.

Ахмад Мазани - один из депутатов, запечатленных в компании Могерини, - написал в «Твиттере», что законодателям запретили «общаться с почетными гостями» в ходе церемонии, поэтому парламентарии бросились к европейскому дипломату после нее.

«Это скорее культурная, нежели политическая проблема, - сказал советник иранского президента по культуре Хесам Ашена. - С каждым из этих уважаемых депутатов на этом селфи должна быть проведена серьезная беседа».

Советник бывшего президента Мохаммада Хатами Садег Харрази предложил организовать для всех иранских депутатов «тренинги по нормам поведения и универсальным моральным ценностям».

Федерика Могерини, с назначением которой связи между Ираном и ЕС укрепились, выпустила заявление о своем визите в страну, однако об инциденте с депутатами не упомянула.

И.Ф.