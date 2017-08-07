Аномальная жара в Азербайджане сохранится еще два дня

2017-08-07 13:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно, ожидается слабый восточный ветер, сообщили Trend в понедельник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 23-26, днем - 36-41, в Баку ночью - 24-26, днем - 38-40 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 75-85, днем - 35-45 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 27-28, в Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 28-29, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 29-30 градусов тепла.

8-9 августа на Абшеронском полуострове сохранится аномально жаркая погода.

В районах Азербайджана без осадков, слабый восточный ветер.

Ночью - 20-25, днем - 35-40, местами - 42, в горах ночью - 15-20, днем - 29-34 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)