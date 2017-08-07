Азербайджану необходимо привлечь зарубежных специалистов для повышения качества табака

2017-08-07 13:36 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В настоящее время, учитывая ситуацию на мировом табачном рынке, Азербайджану необходимо повышать качество производимого табака, сказал Trend в понедельник Руфат Гулиев, председатель правления крупнейшего производителя табачных изделий в стране - European Tobacco Baku.

По его словам, сегодня мировой табачный рынок фактически поделен между пятью-шестью крупными международными концернами, контролирующими 75-80 процентов рынка.

“Они, как закупают табак у производителей, так и сами занимаются его выращиванием. Кроме того, учитывая жесткую антитабачную политику в США и Европе, табак сейчас в основном выращивается в Африке, Южной Америке и частично в Азии. Учитывая данную ситуацию, Азербайджану в настоящее время, в первую очередь, необходимо повышать качество производимого табака. Качество тех сортов табака, которые Азербайджан производил 25 лет назад - преимущественно это были ориентальные сорта - в настоящее время оценивается как не очень высокое и не удовлетворяет требованиям международных компаний. Также стоит отметить, что ориентальный табак постепенно выходит из мешки (смесь резаного табака всевозможных ботанических сортов, способов сушки, классов качества)”, - сказал Гулиев.

По словам главы European Tobacco Baku, для повышения качества табака и производства в будущем по стране целевого объема в 12 тысяч тонн табака в год, необходимо уже в текущем году приглашать представителей иностранных компаний и налаживать сотрудничество с ними.

“Экономическая ситуация в стране стабильная, фермерам оказывается необходимая поддержка государства, выдаются субсидии и льготные кредиты. Кроме того, в стране существуют необходимые для производства табака климатические условия - в частности в Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском и Габалинском районах. Эти факторы позволяют нам приглашать зарубежные компании и заключать с ними фьючерсные контракты. Мы можем производить табак, но при выходе за пределы Азербайджана он должен будет конкурировать с сырьем, поставляемым вышеуказанными международными компаниями. А конкурировать с ними и по качеству, и по цене очень сложно. Поэтому, учитывая условия, созданные государством, нужно привлекать специалистов для повышения качества - начиная от закупки семян и заканчивая сбором и обработкой табака. Это позволит нам перевести количество в качество”, - отметил Гулиев.

По его словам, производство более качественных сортов табака позволит значительно расширить географию экспорта, а также приведет к увеличению прибыли государства.

“То есть, сегодня для развития данной сферы нужно придерживаться одного простого правила. Как отмечал известный экономист Филип Котлер, нужно производить то, что продается, а не продавать то, что производится. Чем качественнее табак, тем он будет дороже и тем больше прибыли он будет приносить. В настоящее время основным целевым рынком является рынок СНГ, в частности Россия, Беларусь и Украина. При этом в данные страны можно поставлять не только сырье, но и сушеный ферментированный табак. Продавая готовую продукцию, мы получаем больше добавленной стоимости и как результат большую прибыль. В дальнейшем, после повышения качества, можно будет выходить на азиатский рынок, и даже на европейский”, - считает глава European Tobacco Baku.

Гулиев также подчеркнул, что увеличение посевной площади табака и качественное развитие табаководства в целом являются социально направленной программой.

“Развитие табаководства, увеличение посевной площади и повышение урожайности позволят обеспечить работой более 40 тысяч человек, что также является положительным показателем”, - сказал Гулиев.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в минувшую пятницу во время заключительной речи на республиканском совещании по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства в Гахе, в частности, отметил, что в предстоящие годы необходимо расширить посевные площади табака.

“До 2021 года посевные площади под производство табака должны быть расширены вдвое. Они должны быть доведены с нынешних 3200 до примерно 6 тысяч гектаров. Возможности для этого есть, и соответствующие структуры должны серьезно заняться этой работой. В таком случае, если взять среднюю урожайность в 2 тонны, то ежегодно в Азербайджане будут производиться 12 тысяч тонн сухого табака. Это принесет большую пользу нашей стране, наша валюта не будет уходить за рубеж, наоборот, у нас могут появиться и экспортные возможности”, - сказал глава государства.

(Автор: Анвар Мамедов)