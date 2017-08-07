МИД Ирана: Переговоры по Нагорному Карабаху должны быть продолжены

2017-08-07 14:21 | www.apa.az | 4

«Мы советуем продолжить переговоры по Нагорному Карабаху».

Как сообщает тегеранское бюро АПА, об этом заявил спикер МИД Ирана Бахрам Касеми.

По его словам, у Ирана хорошие отношения с обеими северными соседними странами: «Для нас важны обе страны. Конфликт между этими двумя странами является большой проблемой. Это противостояние продолжается уже не первый год. Мы советуем решить эту проблему путем мирных переговоров, чтобы восстановить мир и стабильность на Южном Кавказе».

Б.Касеми сказал, что они внимательно следят за процессами в регионе и контролируют границы: «Мы не позволим нарушать наши границы. Существует опасность разжигания конфликта при вмешательстве других стран».

Спикер МИД Ирана выразил отношение к предложению США проинспектировать военные объекты Ирана: «Это анекдот, об этом написал юморист. Все что требовалось, было достигнуто на переговорах».