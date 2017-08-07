Азербайджанские военные опередили армян

2017-08-07 12:16 | www.oxu.az | 3

В рамках «Международных армейских игр – 2017» военнослужащие Азербайджана во всех направлениях значительно превосходят представителей Армении.

Как передает Oxu.Az, об этом в ответ на запрос Report заявили в министерстве обороны Азербайджана.

Было отмечено, что успешное выступление азербайджанских военнослужащих на проходящих в рамках «Международных армейских игр – 2017» соревнованиях является результатом внимания и заботы, оказываемых Вооруженным силам Азербайджана на уровне руководства страны.

«Нас радует тот факт, что наши военнослужащие, испытавшие свои силы в различных соревнованиях, добились высоких результатов среди представителей 28 стран.

Один из самых отрадных моментов заключается в том, что по результатам предварительного этапа игр азербайджанские военнослужащие во всех направлениях значительно превзошли армянскую команду.

Особо отметим, что наши танкисты, снайперы и артиллерийский состав показали результаты, в разы превзошедшие показатели армянских военнослужащих. Это является показателем боевой готовности наших военнослужащих, их профессионализма, знаний и навыков», - отметили в министерстве обороны Азербайджана.

A.M.

