«Мисс Ирак» лишили титула – ФОТО

2017-08-07 12:23 | www.oxu.az | 7

Организация Королева красоты Ирака, которая занимается организацией конкурса красоты в Ираке, лишила Виян Амир Нури Сулейман титула «Мисс Ирака 2017 года».

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

В своем заявлении данная организация отметила: «Из-за нарушения пункта 4 касательно условий участия в конкурсе красоты «Мисс Ирака», согласно которому участники конкурса не должны состоять в браке и иметь детей, Виян Амир Нури Сулейман была лишена титула «Мисс Ирака 2017 года» и вместе с ней всех привилегий».

В заявлении указывается, что во время регистрации Виян Амир Нури Сулейман указала неверные данные о своем семейном положении, указав, что она была засватана, но не замужем. Затем стало известно, что она состоит в браке с неким Талибом Азиз.

Корону королевы красоты она получила из рук своей родной сестры Созан Амир.

Во время конкурса красоты в 2016 году, Шейма Касым стала «Мисс Ирака 2016 года», но после ее замужества титул перешел Созан Амир, которая завоевала второе место.

У Виян Амир отец курд родом из Сулеймании. Ее мать арабка из Хилая.

Виян родилась в Багдаде и ей сейчас 23 года.

Завершила обучение в Университете Багдада на факультете инженерии и получила образование по специальности проектирование и программирование.

У нее голубые глаза и каштановые волосы. У нее высокий для ближневосточных женщин рост и составляет 171 см, вес 55 кг.

A.С.

