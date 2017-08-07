Вкладчикам ликвидированных в Азербайджане банков выплачено почти 748 млн манатов

2017-08-07 14:02 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) выплатил вкладчикам Parabank, Zaminbank, Dekabank, Kredobank, Кавказского банка развития, Atrabank, Bank of Azerbaijan, Gandjabank, Texnikabank, United Credit Bank и Bank Standard компенсации на сумму порядка 747,79 миллиона манатов, сообщает в понедельник фонд.

Перечень закрывшихся банков и объем выплаченных компенсаций на седьмое августа:

Банки Общий объем вкладов (в млн манатов) Объем застраховн-ных вкладов (в млн манатов) Объем компенси- руемых вкладов (в млн манатов) Размер выплачен-ных компенсаций (в млн манатов) Доля выплаченных компенсаций от общего объема застрахованных вкладов (%) Размер невыплачен-ных компенсаций (в млн манатов) Parabank 87,601 50,714 43,885 43,222 98,5 0,662 Zaminbank 77,116 75,574 72,675 72,196 99,3 0,479 Kredobank 30,191 29,159 27,91 27,914 99,9 0,122 Dekabank 5,36 3,684 3,127 3,088 98,7 0,039 Atrabank 31,024 26,995 14,614 14,35 98,2 0,263 Кавказский банк развития 11,996 6,617 2,09 2,004 95,8 0,086 Bank Standard 596,499 554,593 441,154 437,608 99,2 3,545 United Credit Bank 3,55 3,23 2,099 1,807 86 0,292 Bank of Azerbaijan 124,732 122,366 24,937 24,191 97 0,746 Ganjabank 3,177 1,553 1,039 0,976 93,9 0,063 Texnikabank 163,154 161,796 122,642 120,458 98,2 2,183

Напомним, что прием заявок на получение компенсаций от застрахованных вкладчиков Bank of Azerbaijan был приостановлен с 27 января, Gandjabank - с четвертого февраля, а Texnikabank - с 12 февраля. Прием заявок на получение компенсаций от застрахованных вкладчиков Kredobank, Parabank, Dekabank и Zaminbank - приостанавливается с первого августа.

Лицензии всех 11 банков были отозваны в 2016 году из-за несоответствия их совокупного капитала минимальному требованию регулятора [50 миллионов манатов] и невыполнения обязательств перед кредиторами.

Азербайджанский фонд страхования вкладов приступил к деятельности 13 августа 2007 года. Верхняя планка процентной ставки по страхуемым вкладам в иностранной валюте составляет три процента. Максимальный уровень годовой процентной ставки по страхуемым вкладам в национальной валюте не должен превышать 15 процентов.

Согласно закону "О полном страховании вкладов", в течение трех лет депозиты населения, годовая процентная ставка по которым не превышает максимального уровня, установленного Попечительским советом ADIF, будут застрахованы, независимо от суммы вклада.

Официальный курс на седьмое августа составляет 1,7008 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

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