С завтрашнего дня начинается выбор специальностей в магистратуры на оставшиеся вакантные места

2017-08-07 14:39 | www.apa.az | 4

С 8 августа начнется выбор специальностей в магистратуры вузов и НАНА на оставшиеся вакантными плановые места.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, выбор специальностей будет проводиться с 8 по 14 августа.

В 6-м номере журнала «Магистр», в котором размещены правила приема и вакантные места в магистратуры вузов и НАНА на 2016/2017 учебный год, содержится вся информация об условиях конкурса, а также инструкция для поступающих.

Отмечается, что данный номер журнала и для русского и азербайджанского сектора издан на одном языке – азербайджанском. Журнал можно приобрести в киосках «Абитуриент», а также в формате «pdf» скачать с сайта ГЭЦ, предварительно произведя оплату.