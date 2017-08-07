В Баку мужчина совершил сексуальное насилие над родственницей

2017-08-07 12:37 | www.oxu.az | 3

Сегодня жительница поселка Бадамдар Ляман Гусейнова (имя изменено) сообщила в полицию о том, что в отношении ее 9-летней дочери совершено сексуальное насилие.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на Qafqazinfo, женщина сообщила, что инцидент произошел 17 июля в ее доме.

Супруг ее сестры, житель Бабекского района Нахчывана Айдын Мурад 1983 г.р. (имя изменено) совершил сексуальное насилие в отношении ее дочери Айсель (имя изменено).

Девочка отправлена на медицинскую экспертизу.

A.M.

