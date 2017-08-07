Гражданин Армении задержан за незаконный ввоз в Грузию морепродуктов

2017-08-07 14:40 | www.apa.az | 7

За незаконный ввоз в Грузию более 10 тонн живых раков и 1 тонны копченой рыбы задержан гражданин Армении.

Как сообщает грузинское бюро АПА со ссылкой на Следственную службу Министерства финансов Грузии, контрабандный товар был обнаружен на таможенно-пропускном пункте «Садахло» на границе с Арменией.

Несмотря на то, что в соответствующих документах было указано, что гражданин Армении перевозил фрукты, в холодильной камере грузового автомобиля были обнаружены раки и рыба.

Таможенная стоимость товара составляет 35 310 лари.

По факту возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 7 лет.