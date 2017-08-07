В Исмаиллы автомобиль сбил буйвола

2017-08-07 14:42 | www.apa.az | 1

В Исмаиллинском районе произошло ДТП.

Как сообщает местное бюро АПА, происшествие было зарегистрировано на части автодороги Баку-Шамахы-Евлах, проходящей село Гярайбейли Исмаиллинского района.

Автомобиль марки «ВАЗ 2107» сбил насмерть вышедшего ночью на дорогу буйвола. Водитель получил легкое повреждение. В больнице ему была оказана медицинская помощь, после чего его отпустили домой.

По факту следственный отдел Главного управления дорожной полиции ведет расследование.