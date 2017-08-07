МЧС: Заявления о том, что у семьи утонувшего в имишлинском водоканале требовали деньги, необоснованны

2017-08-07 14:52 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в МЧС, тело гражданина было обнаружено 7 августа в 50 км от места происшествия.

«В связи с этим случаем некоторые СМИ распространили необоснованную информацию о том, якобы спасатели потребовали от семьи пострадавшего 5000 манатов для поисковых работ. Сообщаем, что в результате проведенного Главным управлением внутренней безопасности МЧС расследования, а также в ходе беседы с членами семьи утонувшего человека данная информация не нашла своего подтверждения», - отмечено в сообщении.

МЧС еще раз обращается к СМИ. Перед публикацией информации в связи с деятельностью министерства необходимо проводить уточнение с пресс-службой МЧС.