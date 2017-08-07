Завтра температура воздуха повысится

2017-08-07 12:44 | www.oxu.az | 4

Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 8 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Будет дуть слабый восточный ветер.

Ночью температура на Абшеронском полуострове составит 23-26, днем 36-41, в Баку ночью 24-26, днем 38-40 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 35-45%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгя составит 27-28, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувелане – 28-29, в Тюркяне, Говсане, Сахиле и Шихово – 29-30 градусов тепла.

В районах Азербайджана 8 августа осадков не ожидается. Будет дуть слабый восточный ветер.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Восточный ветер местами будет усиливаться. Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 35-40, местами 42, в горах ночью 15-20, днем 29-34 градуса тепла.

A.M.

