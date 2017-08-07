Завтра температура воздуха повысится
2017-08-07 12:44 | www.oxu.az | 4
Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане.
Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 8 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Будет дуть слабый восточный ветер.
Ночью температура на Абшеронском полуострове составит 23-26, днем 36-41, в Баку ночью 24-26, днем 38-40 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 35-45%.
Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгя составит 27-28, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувелане – 28-29, в Тюркяне, Говсане, Сахиле и Шихово – 29-30 градусов тепла.
В районах Азербайджана 8 августа осадков не ожидается. Будет дуть слабый восточный ветер.
В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Восточный ветер местами будет усиливаться. Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 35-40, местами 42, в горах ночью 15-20, днем 29-34 градуса тепла.