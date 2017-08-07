Ровшан Рзаев о внуке Али Гасанова: Его имя будет запятнано на всю оставшуюся жизнь

2017-08-07 12:50 | www.oxu.az | 3

Зампредседателя комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса, депутат Ровшан Рзаев прокомментировал скандал вокруг внука председателя «Гачкынком» Наиля Аллахвердиева, совершившего аварию в Баку на автомобиле Mercedes Gelandewagen.

Как передает Oxu.Az, в интервью Ölkə.Az Р.Рзаев заявил, что данная авария является очень тяжелой, так как в результате нее погибли люди:

«Произошло очень неприятное событие, в результате этой автомобильной аварии погибли и были ранены люди. С другой стороны, водитель – молодой парень. Его имя будет запятнано на всю оставшуюся жизнь. Это жизнь и, к сожалению, такое может случиться с каждым. Да оградит Аллах всех от подобных происшествий».

Депутат отметил, что Азербайджан является правовым государством:

«Здесь каждый несет ответственность перед законом за свои действия. В прессе мы читаем, что правоохранительные органы дали справедливую оценку этому событию. Верю, что вопрос будет решен по справедливости».

Э.А.

