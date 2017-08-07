В Китае 2018 год объявлен «Годом туризма Турции»

2017-08-07 14:30 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Китае 2018 год объявлен «Годом туризма Турции», говорится в сообщении Союза туристических агентств Турции (TÜRSAB), распространенном в понедельник.

Согласно сообщению TÜRSAB, в целях расширения связей в сфере туризма, Пекин и Анкара планируют провести ряд мероприятий, которые способствуют увеличению потока туристов из Китая в Турцию.

Отметим, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время визита в Китай сказал, что Анкара заинтересована в привлечение туристов из Китая.

Чавушоглу отметил, что в 2018 году Турция рассчитывает принять как минимум 3 миллиона туристов из Китая.

Отметим, что по итогам 2016 года Турцию посетили 313 тысяч туристов из Китая.

Напомним, что в 2016 году Турцию посетило 25,352 миллиона туристов, что на 30 процентов меньше показателей предыдущего года.

Согласно данным Института статистики Турции (TUİK), во втором квартале 2017 года доходы Турции от туризма увеличились на 8,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

За указанный период доходы Турции от туризма составили 5,413 миллиарда долларов.

Отметим, что количество иностранцев, посетивших Турцию в июне 2017 года, увеличилось на 43,01 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года.

В июне текущего года Турцию посетило 3,486 миллиона иностранцев, 41,991 тысячи из которых направлялись транзитом через Турцию в другие страны.

За шесть месяцев текущего года Турцию посетило 12, 249 миллиона иностранных гостей, что на 14,05 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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