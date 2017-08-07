"Каждый день": Роза Зергерли выступит с соло-концертом

2017-08-07 14:30 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Популярная азербайджанская певица Роза Зергерли 11 августа выступит с соло-концертом "Hər gün" ("Каждый день") в центре отдыха и развлечений Mambo Beach на берегу Каспийского моря, сообщили Trend Life в пресс-службе исполнительницы.

По словам певицы, сейчас интенсивно идет подготовка к концерту.

"Я всегда серьезно и со всей ответственностью подходила к своей работе. Зрителей концерта ждут сюрпризы – новые композиции, клипы, специально подготовленные к вечеру сценические наряды", - сказала она.

В концертной программе также примут участие коллеги Розы Зергерли – исполнители Яшар Юсуб, Ниям Салами, Самира Аллахверди, репер Эльшад Хосе и другие.

Информационная поддержка конкурса - Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева)