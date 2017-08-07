МЭПР распространило информацию в связи с пожаром в Гирканском национальном парке

2017-08-07 15:06 | www.apa.az | 4

Как сообщили АПА в пресс-службе МЭПР, для тушения пожара на место происшествия прибыли сотрудники МЭПР и местных органов МЧС.

Для тушения пожара, произошедшего в высокогорной части, используются все имеющиеся средства, в основном ручной труд.

В настоящий момент принимаются меры по тушению пожара.

В связи со знойной погодой МЭПР еще раз призывает население быть осторожными на природе, соблюдать пожарную безопасность при жатве, не разбрасывать горящие окурки сигарет, соблюдать правила пожарной безопасности и защищать леса, которые являются национальным богатством нашего народа.