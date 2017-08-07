Лавров сфотографировался в национальной рубашке Филиппин – ВИДЕО

2017-08-07 13:00 | www.oxu.az | 5

Глава МИД РФ Сергей Лавров сфотографировался с министрами иностранных дел стран АСЕАН в национальной рубашке Филиппин — белой рубашке с красными вертикальными полосками вдоль пуговиц, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

В воскресенье вечером в Маниле проходил гала-ужин по случаю проведения мероприятий по линии АСЕАН.

По традиции на ужине министры одевают специально сшитые для них национальные рубашки той страны, которая является председателем в АСЕАН, и фотографируются, держась за руки.

В прошлом году Лавров принимал участие в мероприятиях АСЕАН в Лаосе, тогда организаторы сшили ему рубашку, которая не подошла по размеру.

В организацию входят 10 стран — Таиланд, Индонезия, Малайзия, Бруней, Филиппины, Мьянма, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Сингапур.

Деловыми партнерами АСЕАН являются Россия, США, КНДР, Южная Корея, Япония, Канада и другие страны.

И.Ф.