Азербайджанская ведущая: Я похоронила 6 человек в один день – ФОТО

2017-08-07 13:10 | www.oxu.az | 3

Ведущая телеканала Space Замира Дадашова написала в социальных сетях о гибели 6 членов ее семьи в автомобильной аварии.

Как передает Oxu.Az, ведущая сказала, что не смогла оправиться после этой трагедии:

«Это может случиться с каждым, любой может попасть в аварию. Но одно дело, если это какой-нибудь пьяница или тунеядец. В один день я потеряла 51-летнюю мать, 23-летнего обрученного брата, 29-летнюю сестру с ее детьми 6 и 7 лет и 5-летнего ребенка другой сестры. Я похоронила 6 человек в один день, сама нахожусь на 7-ом месяце беременности, у меня уже нет сил.

Если позволит Аллах, через два месяца моему сыну исполнится 13 лет. Время ничего не лечит. Я очень скучаю. Это никак не проявляется, я смеюсь, разговариваю, но у меня разрывается сердце».

А.С.

