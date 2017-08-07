Беларусь рассчитывает вернуться в элиту спортивной гимнастики

2017-08-07 14:32 | www.trend.az | 4

Беларусь рассчитывает вернуться в элиту спортивной гимнастики. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко на встрече с президентом Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, передает корреспондент Белта.

"Я очень рассчитываю, что вы нам поможете вернуться в элиту спортивной гимнастики. Вы знаете, что у нас была прекрасная школа. Но, к сожалению, мы ее утратили. В отличие от Японии - страны, которая была и осталась на этой вершине", - сказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание на важность состоявшегося в Минске этапа Кубка мира по художественной гимнастике. "Я подробнейшим образом информирован о всех событиях последних трех дней, что касается спорта, художественной гимнастики. Я очень благодарен за это событие, что произошло в Минске. Я видел вас по телевидению, когда вы выступали. Меня не покидала одна мысль: художественная гимнастика - это тот вид спорта, где еще очень много субъективизма", - заметил Александр Лукашенко

"Может быть, вы будете тем человеком, который этот субъективизм понизит близко к нулю. Его искоренить будет очень сложно, но бороться с этим нужно", - считает глава государства. По его словам, руководство Международной федерации гимнастики смогло убедиться, что Беларусь держит данное слово. "В этом процессе, на этом пути вы всегда найдете поддержку Беларуси и можете ею воспользоваться в любое время, - заверил Александр Лукашенко. - Так думаю не только я, но и подавляющее число специалистов, спортсменов, тренеров, которые непосредственно занимаются гимнастикой".

Президент также поздравил Моринари Ватанабэ с успешным выступлением спортсменов из Японии. Глава государства считает важным обмен опытом между спортсменами двух стран.

Александр Лукашенко вручил Моринари Ватанабэ почетный знак НОК Беларуси "За заслуги в развитии олимпийского движения в Республике Беларусь". А присутствующей на встрече вице-президенту Международной федерации гимнастики, заместителю председателя Белорусской ассоциации гимнастики Нелли Ким вручен орден Национального олимпийского комитета Беларуси.