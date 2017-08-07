В Дубае загорелся очередной отель
2017-08-07 13:20 | www.oxu.az | 3
В одном из отелей в популярном среди туристов районе Дубая сегодня вспыхнул пожар.
Как передает со ссылкой на РИА Новости, пожар начался около 10 утра по местному времени, в администрации отеля уточнили, что в результате инцидента ни один постоялец не пострадал.
Согласно последней информации, пламя охватило гостиницу под названием Movenpick hotel Jumeirah Beach Residence.
Пожарная охрана быстро взяла пламя под контроль, а гости и сотрудники гостиницы были оперативно эвакуированы.
Интересно, что на прошлой неделе в этом же районе загорелись два жилых небоскреба.
И.Ф.