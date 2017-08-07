В Дубае загорелся очередной отель

2017-08-07 13:20 | www.oxu.az | 3

В одном из отелей в популярном среди туристов районе Дубая сегодня вспыхнул пожар.

Как передает со ссылкой на РИА Новости, пожар начался около 10 утра по местному времени, в администрации отеля уточнили, что в результате инцидента ни один постоялец не пострадал.

Согласно последней информации, пламя охватило гостиницу под названием Movenpick hotel Jumeirah Beach Residence.

Пожарная охрана быстро взяла пламя под контроль, а гости и сотрудники гостиницы были оперативно эвакуированы.

Интересно, что на прошлой неделе в этом же районе загорелись два жилых небоскреба.

И.Ф.