Адвокат: Наиль Аллахвердиев испытывает угрызения совести

2017-08-07 13:45 | www.oxu.az | 3

Хатаинский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении внука вице-премьера Али Гасанова Наиля Аллахвердиева.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщил адвокат обвиняемого Севдияр Байрамов.

По словам адвоката, на суде под председательством судьи Ибрагима Ибрагимли присутствовал и Наиль Аллахвердиев.

С.Байрамов также отметил, что его подзащитный испытывает угрызения совести и пока не решил, подавать ли апелляционную жалобу.

Напомним, что 3 августа на проспекте Гейдара Алиева произошло ДТП, совершенное водителем автомобиля Mercedes Gelandewagen Наилем Аллахвердиевым.

Gelandewagen на большой скорости врезался сзади в автомобиль ВАЗ-2115, потерял управление и перелетел на второстепенную полосу проспекта. Там автомобиль сбил трех пешеходов, перевернулся и сгорел. В ДТП погибли два человека, в том числе и один из пешеходов. Этот автомобиль принадлежит внуку вице-премьера Азербайджана, председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанова Наилю Аллахвердиеву.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МВД и Генпрокуратуры, по факту возбуждено уголовное дело по статье 263.3 (нарушение правил дорожного движения, ставшее причиной смерти двух или более человек). Просмотр записей с камеры видеонаблюдения позволил полностью подтвердить, что за рулем автомобиля Mercedes Gelandawagen находился житель Баку Наиль Аллахвердиев, 1994 года рождения.

Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Э.А.

