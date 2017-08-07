В Бахрейне обвинили Катар в шпионаже за силовиками государства

2017-08-07 13:52 | www.oxu.az | 3

Глава МВД Бахрейна генерал Рашид бен Абдалла Аль Халифа обвинил Катар в «шпионаже за силами безопасности и военными структурами Бахрейна».

Об этом Oxu.Az сообщает со ссылкой на РИА Новости.

«Катар продолжает вмешиваться во внутренние дела королевства Бахрейн и шпионит за его силами безопасности и военными структурами, что угрожает национальной безопасности Бахрейна», - сказал генерал Аль Халифа в интервью общеарабской газете «Аш-Шарк аль-Аусат».

По его словам, Катар угрожает безопасности государств Персидского залива, «продолжая политику принятия единоличных решений, принимая и укрывая экстремистов и террористов».

A.M.