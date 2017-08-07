Названо имя пешехода, сбитого насмерть Lexus в Баку – ОБНОВЛЕНО

2017-08-07 14:20 | www.oxu.az | 3

В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства внутренних дел, 5 августа около 9 часов вечера в поселке Бузовна Хазарского района столицы местный житель Эльвин Исмаилзаде на автомобиле Lexus насмерть сбил переходившего дорогу жителя Баку Мубариза Далова.

По факту в Управлении полиции Хазарского района ведется расследование.

19:07 (06.08.2017)

Сегодня на территории Хазарского района внедорожник марки Lexus насмерть сбил пешехода.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, от полученных травм 45-летний мужчина, имя которого не называется, скончался на месте.

Согласно информации, внедорожник принадлежит одной из частных компаний.

По факту наезда на пешехода прокуратурой района возбуждено уголовное дело, ведется расследование инцидента.

A.M.