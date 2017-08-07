Консорциум TANAP профинансирует социальные проекты в одной из провинций Турции

2017-08-07 15:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Консорциум TANAP выделит 7,6 миллиона лир на реализацию социальных проектов в турецкой провинции Ардахан, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Согласно сообщению, эти средства будут выделены в рамках договоренности, достигнутой между консорциумом TANAP и административным управлением провинции Ардахан четвертого августа этого года.

Эти средства будут направлены на восстановление дорог в ряд сел и строительство детского сада.

Напомним, что трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта “Южный газовый коридор”, который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства Трансадриатического газопровода (ТАР) газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

Официальный курс Центробанка Турции на седьмое августа составляет 3,5350 TRY/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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