Первые группы паломников Узбекистана направились в Саудовскую Аравию

2017-08-07 15:29 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - В понедельник чартерным рейсом Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» в Медину (Саудовская Аравия) отправились первые две группы паломников в составе 459 человек для совершения хаджа, сообщила пресс-служба комитета по делам религий при правительстве Узбекистана.

Чартерные рейсы будут осуществляться узбекской авиакомпанией в Саудовскую Аравию до 23 августа. Обратно узбекских паломников доставят на родину в период с восьмого по 24 сентября.

В этом году квота на хадж для паломников Узбекистана была увеличена до 7346 человек против 5,2 тысячи ранее.

По данным комитета по делам религий, все паломники прошли медицинский осмотр, им сделана необходимая вакцинация. Каждому выезжающему вручены одежда и сумки с символикой Узбекистана, инструкции по правилам совершения хаджа.

Паломников сопровождает рабочая группа, в состав которой вошли специалисты комитета по делам религий, управления мусульман Узбекистана, медработники и повара. В гостиницах, забронированных для узбекских паломников, созданы все условия для комфортного пребывания.

Впервые в число паломников включены 74 участника войны 1941 – 1945 годов, поездка которых финансируется государством.

По данным комитета по делам религий, 94 процента населения 32-миллионного Узбекистана исповедует ислам, 3,5 процента граждан республики - православные христиане, остальные принадлежат к другим религиозным конфессиям.

В настоящее время в Узбекистане осуществляют свою деятельность более 2,2 тысячи религиозных организаций 16 различных религиозных конфессий, в том числе 2064 мусульманские и 157 христианских организаций, восемь еврейских общин, шесть общин бахаи, общество сознания Кришны и буддийский храм, а также межконфессиональное Библейское общество.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)