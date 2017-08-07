В Грузии обвиняемого в смерти матери и ребенка гражданина Армении ждет 10 лет тюрьмы

2017-08-07 15:43 | www.apa.az | 4

В Грузии гражданина Армении, совершившего ДТП, в результате которого погибли мать и ребенок, ждет 10 лет тюрьмы.

Как сообщает местное бюро АПА со ссылкой на сайт МВД Грузии, 5 августа гражданин Армении Г.Ч. (1995 г.р.) на автомобиле «Nissan Tiida» сбил стоявших на обочине дороги 38-летнюю женщину и ее 5-летнего ребенка.

В результате ДТП мать и ребенок погибли.

По факту возбуждено уголовное дело. Гражданина Армении ждет от 6 до 10 лет лишения свободы. СМИ Армении сообщают, что МИД РА расследует детали ДТП.