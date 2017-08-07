Уникальный проект молодежных идей стартовал в Казахстане

2017-08-07 15:41 | www.trend.az | 4

Ряд социально полезных мероприятий будет проведен казахстанской молодежью в рамках проекта «Развитие молодежного корпуса», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Этот проект реализуется МОН РК совместно со Всемирным банком.

«Наш проект уникален, он комплексный и состоит из трех основных компонентов. Первый компонент - непосредственная работа с молодежью, гранты, социальные стипендии. Второй - это уже институциональное развитие МОН РК и сферы молодежной политики, для того, чтобы она эффективно развивалась. И третий компонент - управление проектом», - говорит координатор группы по управлению проектами «Развитие молодежного корпуса» МОН РК Гульмира Ескендирова.

В частности, на средства гранта от Всемирного банка молодежь будет решать важные социальные вопросы. Один из них, к примеру, направлен на открытие пекарни в селе Косколь Иртышского района Павлодарской области. Около 180 семей в этом районе нередко остаются без хлеба, к примеру, когда дороги заносит снегом.

Другое направление проекта, именуемое «Елки - не палки», поможет, по мнению организаторов, уберечь ели от повальной вырубки к праздникам. В рамках него желающие смогут взять в аренду ель, посаженную в специальный горшок на новогодние праздники или Рождество. После эксплуатации ель не выкидывается, а высаживается уже на постоянное место.

Еще один немаловажный проект для повышения качества жизни людей с особыми потребностями - в Павлодаре волонтеры будут проверять объекты на пригодность для людей с ограниченными возможностями.

«Наш проект уникален именно тем, что мы не навязываем идеи молодежи. Мы спрашиваем у них: что вы хотите сделать? И это те проекты, с которыми они к нам пришли», - подчеркнула Гульмира Ескендирова.

Таким образом, был дан старт Республиканскому марафону молодежных идей и проектов, инициированному волонтерами.