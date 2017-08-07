Пожар в Гирканском национальном парке локализован - ОБНОВЛЕНО
2017-08-07 15:50 | www.apa.az | 4
Как сообщает южное бюро АПА, ведется работа по полному тушению пожара.
Дополнительная информация будет предоставлена позже.
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15:06
Сегодня примерно в 13:00 в высокогорной части Гирканского национального парка произошел пожар.
Как сообщили АПА в пресс-службе МЭПР, для тушения пожара на место происшествия прибыли сотрудники МЭПР и местных органов МЧС.
Для тушения пожара, произошедшего в высокогорной части, используются все подручные средства.
В настоящий момент меры по тушению пожара продолжают приниматься.