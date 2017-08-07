Гражданин Армении незаконно пытался ввезти в Грузию более 10 тонн раков

2017-08-07 14:44 | www.oxu.az | 4

Гражданин Армении был задержан в Грузии по обвинению в незаконном ввозе на территорию страны более 10 тонн живых раков и тонну копченой рыбы, сообщает Oxu.Az со ссылкой на newsgeorgia.ge.

Контрабандную продукцию обнаружили на ТПП «Садахло» на грузино-армянской границе. По данным следствия, в сопроводительных документах к грузу было указано, что гражданин Армении перевозит фрукты. Когда стражи порядка открыли холодильную камеру принадлежащего ему грузовика, там обнаружили раков и рыбу.

Таможенная стоимость продукции составила более 35 тысяч лари (порядка 15 тысяч долларов).

Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии, совершенное в особо крупном размере», что карается лишением свободы сроком от 5 до 7 лет.

И.Ф.