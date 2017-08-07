В Загатале два человека погибли в ДТП
2017-08-07 14:50 | www.oxu.az | 4
В селе Бахматли Загатальского района произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили Oxu.Az в Министерстве внутренних дел, 5 августа около 4 часов дня в селе Бахметли житель Загатальского района Талех Гарачаев на автомобиле «ВАЗ 2106» врезался в дерево на обочине дороги.
В результате водитель скончался на месте, а пассажир Гисмет Юнусов – в больнице.
Главное управление следствия и дознания МВД ведет расследование по факту.