Сын Эюба Ягубова женился во Франции – ВИДЕО

2017-08-07 15:00 | www.oxu.az | 4

Заслуженный артист Эюб Ягубов стал гостем передачи «Sevilənlər» на телеканале AzTV с ведущей Наргиз Джалиловой.

Как передает Oxu.Az, певец впервые рассказал о своей семейной жизни в эфире. Э.Ягубов сказал, что у него есть сын, который женился во Франции. Сын заслуженного артиста окончил актерский факультет Азербайджанского государственного университета культуры и искусства, а затем переехал в Париж.

Певец также рассказал, что у него есть внук.

А.С.

